أحمد موسى: في فلوس اتصرفت عشان تجهيز مصر للاستثمارات الأجنبية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مستعدة للشركات الراغبة في الاستثمار، حيث باتت لدينا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، إلى جانب محطة الضبعة النووية؛ بعدما توسعت في إنتاج الطاقة.

وتابع، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البنية التحتية المصرية جاهزة بنسبة 100% من الطرق وغيرها، مضيفا أن مصر تمتلك شبكة نقل نظيفة.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، قائلا: «الفلوس اتصرفت على تجهيز الدولة للاستثمارات الأجنبية، وليس في دفع المرتبات، وأصبح عندنا هذه المشروعات».

وأردف: «زعلت إني مكنتش على الهواء وقت زيارة الرئيس الصيني، لأنها من الزيارات المهمة والنادرة، لأنه مكانش جايلك مع 3 ولا 4 دول في المنطقة، ده كان جايلك مخصوص، والتوقعات بتقول أنها هتكون الدولة الأولى في العالم عام 2035».

واستطرد أن مصر تريد نقل التكنولوجيا الصينية، حيث تم إبرام اتفاقيات مهمة مع بكين وهي تبني مشروعات في مصر، وميزتها أنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، بل تساعدها، والكل كسبان.