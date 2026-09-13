بروزوفيتش ينضم إلى السد القطري لموسم واحد

أعلن نادي السد القطري، اليوم الأحد، تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع النصر السعودي.

عقد لمدة موسم

وذكر النادي القطري عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي أن بروزوفيتش وقع عقداً مع السد حتى 2027.

أرقامه مع النصر

وقضى بروزوفيتش، البالغ من العمر 34 عاماً، 3 مواسم بقميص النصر، شارك خلالها في 124 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وساهم بروزوفيتش في تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي (2025-2026)، بعد غياب طويل.