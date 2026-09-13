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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"Woman Unknown" يحصل على الأسد الذهبي.. جوائز مهرجان فينيسيا

فيلم Woman Unknown
فيلم Woman Unknown
محمد نبيل

اختتم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي دورته الثالثة والثمانين لعام 2026، بإعلان قائمة الأفلام وصناع السينما الفائزين بجوائز المسابقة الرسمية، مساء السبت الماضي على جزيرة "الليدو".
 

وحصل فيلم "Woman Unknown" للمخرجة الدنماركية المصرية ماي الطوخي على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، ليتصدر بذلك قائمة الأعمال المتوجة هذا العام. ويدور الفيلم في أجواء الدنمارك بعد الاحتلال النازي مباشرة، وكانت طوخي المخرجة الوحيدة التي أخرجت فيلمها بمفردها ضمن أفلام المسابقة الرئيسية هذا العام.

وذهبت الجائزة الكبرى للجنة التحكيم "الأسد الفضي" إلى فيلم "Possible Love" للمخرج الكوري لي تشانغ-دونغ، في حين فاز المخرج إيليا خرژانوفسكي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلمه "DAU".

وفي جوائز التمثيل، حصلت الممثلة ماتيلد أرسل على كأس فولبي لأفضل ممثلة عن دورها في "Woman Unknown"، محققة بذلك ثنائية نادرة مع فوز الفيلم بالجائزة الكبرى. أما كأس فولبي لأفضل ممثل فذهب إلى جون مالكوفيتش عن دوره في فيلم "Wild Horse Nine".
 

كما فاز كل من ستيفان بريزي، وكورالي أميديو، وأوليفييه غورص بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "A Good Little Soldier"، فيما منحت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة والمخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال جائزتها الخاصة لفيلم "NAZA" من إخراج يوفال أبراهام وراشيل زور. وحصد مالو خبيزي جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل موهبة صاعدة عن فيلم "A Place to Heal".
 

وكان فوز "NAZA" بالجائزة الخاصة من أبرز محطات هذه الدورة، خصوصًا مع الحضور اللافت للمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام، الذي أثار الجدل خلال فعاليات المهرجان بتصريحاته المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في غزة، وسط حضور عدد من الأعمال التي تطرقت لقضايا سياسية وإنسانية شائكة.
 

وبشكل عام، جمعت دورة 2026 بين أفلام تناولت موضوعات الصراعات والقضايا الإنسانية الكبرى، وأخرى ركزت على العلاقات الإنسانية والتجارب الفردية، قبل أن تسدل الستار على فعاليات المسابقة الرسمية بإعلان القائمة الكاملة للفائزين.

فيلم Woman Unknown مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مهرجان فينيسيا السينمائي

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