تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين.. الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 للقسم الأدبي بنين للعام الجامعي 2026-2027، بعد اعتماد نتيجة التنسيق الإلكتروني وإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة.

ويرغب طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بنين في معرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها وفقًا لمجموع الطالب والرغبات التي سجلها وقواعد القبول والتوزيع الجغرافي.

تنسيق جامعة الأزهر 2026 أدبي بنين

كشفت نتيجة التنسيق الرسمية عن الحدود الدنيا لعدد من كليات ومعاهد جامعة الأزهر لطلاب القسم الأدبي بنين، ومن أبرزها كلية الإعلام، وكلية التجارة، وكلية اللغة العربية، وكلية أصول الدين، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الشريعة والقانون، إلى جانب عدد من المعاهد والتخصصات الأخرى.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 من خلال خدمة نتيجة التنسيق على بوابة جامعة الأزهر من هنا

ويقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه وفقًا للرغبات وقواعد التنسيق.

تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين

تأتي النسب ضمن الحدود الدنيا المعلنة رسميًا لطلاب القسم الأدبي بنين في تنسيق جامعة الأزهر للعام الجامعي الجديد كما يلي:

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين القاهرة بنسبة 52.71%

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنين طنطا بنسبة 53.89

الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة بنسبة 55.59%

الشريعة والقانون القاهرة بنين القاهرة بنسبة 65.08%

كلية اللغات والترجمة تخصص عام: بنسبة 56.94 %

كلية الإعلام: بنسبة 68.81 %

كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات: بنسبة 87.62%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام: بنسبة 72.54 %

كلية علوم الرياضة القاهرة: بنسبة 57.79 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام: بنسبة 63.05 %

كلية اللغة العربية تخصص عام: بنسبة 59.32 %

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: بنسبة 61.18 %.



تنسيق جامعة الأزهر القسم الأدبي بنات

أما تنسيق جامعة الأزهر القسم الأدبي بنات فجاء كما يلي:

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بنات القاهرة بنسبة 72.54%

كلية الإعلام: بنسبة 83.89 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: بنسبة 76.94 %

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام: بنسبة 69.66 %

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة: بنسبة 65.25%.