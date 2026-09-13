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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفض الانتهاكات الإسرائيلية.. أبرز ملفات مباحثات وزيري خارجية سوريا وتركيا

سوريا
سوريا
عادل نصار

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن زيارة وزير الخارجية التركي إلى سوريا في هذا التوقيت تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية مهمة، مشيرًا إلى أن أبرز ما يمكن استخلاصه من المؤتمر الصحفي المنعقد في قصر تشرين بدمشق هو أن «العنوان اقتصاد، والمضمون سياسة».

وأوضح هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية السوري تناول خلال المؤتمر حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن ميزان التبادل التجاري يميل عادةً لصالح تركيا، في ظل خروج سوريا من نحو 15 عامًا من الحرب.

وأضاف أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أعرب عن أمله في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، بما يعكس تطلع دمشق وأنقرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، حضر الملف السياسي والأمني بقوة في المؤتمر، حيث تحدث الشيباني عن التهديدات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف الجنوب السوري ومناطق خطوط الاشتباك، إلى جانب التصعيد والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، سواء عبر تحركات القوات البرية أو زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قمة جبل الشيخ، التي سيطرت عليها إسرائيل عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد وزير الخارجية التركي بدوره أهمية هذا الملف، في ظل تنامي الحديث عن اتساع النفوذ التركي داخل الأراضي السورية ووصوله إلى مشارف العاصمة دمشق.

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