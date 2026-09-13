سوريا .. إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من الأراضي اللبنانية كانت معدّة للنقل عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار.

وفي وقت سابق ؛ ضبطت قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري كميات من المواد المخدرة خلال عمليات أمنية متفرقة نفذتها منذ بداية سبتمبر الجاري على امتداد الحدود السورية-اللبنانية.

وحسب المعطيات المعلنة، أسفرت العمليات عن ضبط 32 كيلو من مادة الحشيش المخدرة ، إضافة إلى شحنة من حبوب الكبتاجون تبلغ 194 ألف حبة .

وتمكنت القوات من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعمليات تهريب المخدرات عبر الحدود.

تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بحق المتهمين.