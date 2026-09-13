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فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يكشف موعد زيارة أردوغان إلى سوريا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين تركيا وسوريا حققت تقدمًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن دمشق تبذل جهودًا جادة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وقال فيدان إن الجانبين بحثا خلال زيارته إلى دمشق مسألة الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، موضحًا أن الزيارة ستتم في وقت قريب جدًا، دون تحديد موعدها.

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وصف فيدان إعلانها حل نفسها بأنه خطوة إيجابية ومهمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأهم هو تنفيذ القرار على أرض الواقع.

وانتقد وزير الخارجية التركي السياسات الإسرائيلية تجاه سوريا، معتبرًا أن إسرائيل تستهدف استقرار البلاد بشكل مستمر، وأن هذه التحركات تصب في مصلحة قوى الإرهاب في المنطقة، مؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية تمثل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

وحول التطورات الإقليمية، أشار فيدان إلى أن اقتصاد المنطقة والعالم دخل في أزمة عقب الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، في ظل تداعيات التوترات على حركة التجارة والطاقة.

وبشأن الوضع على الحدود السورية الإسرائيلية، اعتبر وزير الخارجية التركي أن العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل تمثل الأرضية الأكثر واقعية للتعامل مع الوضع، بما يسهم في دعم الاستقرار وخفض التوتر.

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