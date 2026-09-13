بعد حادث تصادم.. طالب يدعى تسبب موظف فى إصابته وإتلاف جهازه الحاسوب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر (قائد دراجة نارية) من إصطدام قائد سيارة به أثناء قيادته لدراجته ، وإحداث إصابته والتعدى عليه بالضرب وكسر جهاز "تابلت" خاص به حال سيرهما بأحد الطرق بالقاهرة.





وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة الخليفة من القائم على النشر (طالب جامعى – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنه حال قيادته لدراجته النارية تعدى عليه قائد سيارة لقيامه بالتعدى عليه بالسب حال سيرهما بأحد الطرق لخلافات حول أولوية المرور.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص"، وقائدها (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته إعترف بالتعدى على الشاكى بالسب لذات الخلافات، ونفى إحداث إصابته أو التسبب فى تلفيات بجهاز "التابلت" المشار إليه.

وبسؤال القائم على النشر قرر بأن إصابته حدثت نتيجة إلتواء قدمه حال سيره مُترجلاً بنطاق محل إقامته، ونفى تسبب المشكو فى حقه بإحداثها ، كما أنه أكتشف تلف جهاز التابلت عقب عودته لمنزله لسقوطه من يده أثناء المُشادة الكلامية مع المشكو فى حقه ولم يذكر ذلك ببلاغه وبمواجهته علل إدعائه الكاذب للنيل من المشكو فى حقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.