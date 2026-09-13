كان بيجربهم.. القبص على نجار أطلق أعيرة نارية من سلاحبن ناريين بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية والزعم بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويع المواطنين بسوهاج.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نجار – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاحين الناريين الظاهرين بمقطع الفيديو) .
وبمواجهته اعترف بإطلاقه أعيرة نارية من السلاحين فى إطار تجربتهما ، ونفى قيامه بترويع المواطنين .
وتبين عدم إتجاره بالمواد المخدرة أو حيازته أسلحة أخرى خلاف المضبوطات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.