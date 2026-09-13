الداخلية تكشف تفاصيل شكوى فتاة بوضع شاب كاميرا مراقبه داخل غرفة نومها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بوضع كاميرا مراقبة تجاه غرفتها التى قامت بإستئجارها بالفيلا ملك والدته بالتجمع الخامس بالقاهرة ، والإدعاء بقيامه بتهديدها للتنازل عن شكواها عقب الحكم عليه بالحبس شهر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ مارس الماضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بتضررها من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بوضع كاميرا مراقبة تجاه غرفة النوم المستأجرة لها بالفيلا ملك والدته الكائنة بدائرة القسم، وتم ضبط المشكو فى حقه فى حينه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ..وتولت النيابة العامة التحقيق وصدر مؤخراً حكم قضائى بحبس المذكور لمدة شهر وقام المشكو فى حقه بالمعارضة عليه إستئنافياً.

بالتواصل مع الشاكية هاتفياً للوقوف على طبيعة التهديد الذى أشارت له بمقطع الفيديو ، قررت بأنها لم تتلقى تهديداً مباشراً من المشكو فى حقه، إلا أنها تلقت منذ شهر إتصالاً هاتفياً من شخص " غير معلوم لها – لا تتذكر رقم هاتفه " طلب التوسط لتلافى شكواها بأن تقوم بالتنازل عن البلاغ مقابل مبلغ مالى إلا أنها رفضت ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.