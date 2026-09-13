الزمالك يكشف حقيقة تخصيص جزء من مقابل بيع بيزيرا لسداد مستحقات محبي النادي وأعضاء المجلس| خاص

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد بشأن قيام النادي بتوجيه جزء من قيمة بيع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، إلى نادٍ خارجي، حال إتمام الصفقة، لصالح عدد من محبي النادي وأعضاء مجلس الإدارة، بعد مساهماتهم في حل عدد من الأزمات المالية خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن هذا الأمر ليس مطروحًا من الأساس لدى مسؤولي الزمالك، موضحًا أن إدارة النادي تعكف حاليًا على توفير مستحقات اللاعبين، خاصة في فريق كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، دون سداد أي مبالغ لأي من المحبين أو أعضاء مجلس الإدارة في الوقت الحالي، مع التأكيد على تقدير النادي لكل من قدم مساهمات مالية وحرص على مساعدة الزمالك.

ورفض المصدر محاولات البعض إيهام الجميع بأن النادي يسعى للحصول على أموال من أجل سداد مستحقات لمن ساهموا بأموالهم في حل بعض الأزمات المالية خلال الفترة السابقة، قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن هناك أولويات واضحة لدى مجلس الإدارة، يأتي على رأسها مستحقات اللاعبين والفرق الرياضية، وسيتم العمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن هذا الملف يمثل الأولوية الحالية لمجلس إدارة الزمالك، بعيدًا عن تصدير صورة مغايرة لا تعبر عن حقيقة تفكير ورغبة المجلس في توفير مستحقات اللاعبين والفرق الرياضية بصورة منتظمة.