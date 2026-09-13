وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج لا يستقر دون احترام سيادة دوله واستقلالها

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن أمن الخليج العربي واستقراره لا يمكن أن يتحققا دون احترام سيادة دوله واستقلالها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد بن فرحان على أن أمن المملكة العربية السعودية أمر لا يقبل المساس به، مؤكداً أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقبل باستهداف أراضيها.

وأكد أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية، محذراً من أن أي اضطراب في حركة الملاحة البحرية ستكون له تداعيات تتجاوز المنطقة، وتمتد إلى أسواق العالم وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي.