طقس الاثنين في مصر.. الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة

حالة الطقس غدًا .. توقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدًا الاثنين على أغلب أنحاء الجمهورية.

وذلك مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتظل أعلى من معدلاتها الصيفية المعتادة خلال هذا الوقت من العام بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية والمحسوسة 37 درجة.

كيف تكون حالة الطقس غدًا الاثنين في مصر؟

تشهد معظم أنحاء الجمهورية غدًا الاثنين أجواء صيفية مستقرة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأجواء السائدة، وتظل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الصيفية المعتادة خلال هذا الوقت من العام بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، كما يصاحب ذلك ارتفاع في نسب الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

واقرأ أيضًا:

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بالتزامن مع مرور كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في الطبقات القريبة من سطح الأرض.

كم تصل درجة الحرارة في القاهرة غدًا؟

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل غدًا الاثنين إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، لتسود أجواء حارة ورطبة خلال فترات النهار على معظم محافظات شمال البلاد.

وتختلف درجات الحرارة بصورة ملحوظة مع الاتجاه جنوبًا، إذ ترتفع بشكل واضح على جنوب البلاد، خاصة محافظتي الأقصر وأسوان، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار على جنوب الصعيد.

كيف تكون الأجواء خلال الصباح والليل؟

أوضحت الدكتورة منار غانم أن الأجواء تكون معتدلة خلال فترات الصباح الباكر والليل، خاصة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، بينما تميل إلى الحرارة نسبيًا على أغلب المناطق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، في الوقت الذي تساعد فيه بعض الظواهر الجوية على اختلاف الإحساس بالطقس من منطقة إلى أخرى خلال ساعات اليوم.

هل تظهر سحب منخفضة غدًا على شمال البلاد؟

تشهد مناطق من شمال البلاد ظهور بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح، والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء بصورة مؤقتة، قبل أن تعاود الشمس الظهور وتصبح الأجواء مشمسة بشكل أكبر خلال ساعات النهار.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأجزاء من جنوب محافظة أسوان، وفق توقعات حالة الطقس المشار إليها.

أين تنشط الرياح غدًا الاثنين؟

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، إلى جانب مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر، خاصة خلال فترات المساء والليل.

وتتراوح سرعات الرياح ما بين 30 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، إلا أن نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، الأمر الذي يستدعي الانتباه خلال فترات نشاطها.

هل توجد تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق؟

حذرت الدكتورة منار غانم من تكون الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أن الشبورة المائية تبدأ في الظهور غالبًا خلال الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى نحو السابعة أو الثامنة صباحًا، قبل أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

ما نصائح الأرصاد لقائدي السيارات والمسافرين؟

ناشدت الدكتورة منار غانم قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء، مع ترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام كشافات الشبورة عند الحاجة، خاصة خلال ساعات الصباح الأولى التي قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية.

وتكتسب هذه النصائح أهمية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي قد تتأثر بصورة أكبر بالشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

ما النصائح للمواطنين مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة؟

نصحت الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات ارتفاع الحرارة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تغيرات في حالة الطقس.

وتساعد المتابعة اليومية لحالة الطقس على التعرف إلى تطورات درجات الحرارة والظواهر الجوية، خاصة مع استمرار الأجواء الصيفية خلال الفترة الآتية.

متى تنخفض درجات الحرارة وتتحسن الأجواء؟

أوضحت الدكتورة منار غانم أن الأجواء الصيفية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يومي الجمعة والسبت القادمين.

ويمهد هذا الانخفاض التدريجي لتحسن نسبي في الأحوال الجوية، مع استمرار أهمية المتابعة اليومية لتطورات حالة الطقس والتغيرات التي قد تطرأ على درجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة.

وبذلك تستمر الأجواء الصيفية المستقرة غدًا الاثنين على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وبقاء معدلاتها أعلى من المعتاد خلال هذا الوقت من العام بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، فيما تتزامن الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، وتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية والمحسوسة 37 درجة، بينما تسجل الأقصر وأسوان درجات حرارة تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية والمحسوسة إلى 46 درجة، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام الآتية.