الأرصاد: الطقس الحار مستمر حتى نهاية الأسبوع و44 درجة بجنوب الصعيد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر، إن الأجواء الصيفية ستستمر حتى نهايات الأسبوع، مع ارتفاع قيم درجات الحرارة عن المعدلات الصيفية المعتادة بنحو درجة إلى درجتين.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد بين 44 و45 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، موضحة أن الأجواء تكون أكثر حرارة خلال فترة الظهيرة مع زيادة سطوع أشعة الشمس، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بعد غروب الشمس.

وأضافت أن فترات الصباح الباكر قد تشهد ظهور بعض السحب والشبورة المائية، ما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، قبل أن تتلاشى السحب والشبورة وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار.

ولفتت إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب المحافظات، خاصة في الأماكن المفتوحة، بما يساعد على تحسين الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة، مع احتمالية إثارة بعض الأتربة والرمال في مناطق من حلايب وشلاتين.

وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، على أن تبدأ في التلاشي خلال ساعة أو ساعتين وتتحسن الرؤية على أغلب الطرق.

وأكدت منار غانم أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة حتى يوم الأربعاء، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض والعودة إلى معدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع.

ونصحت المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية خلال الفترة الحالية، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر بصورة أكبر يبدأ مع بداية شهر أكتوبر، مع ضرورة الانتباه إلى فروق درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل القاهرة 35 درجة للعظمى و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 35 و23، والإسكندرية 31 و23، ومرسى مطروح 30 و22، ودمياط 31 و25، وبورسعيد 32 و26، والإسماعيلية 36 و24، والسويس 35 و23، والعريش 32 و22.

وتسجل شرم الشيخ 38 درجة، والغردقة 37، والفيوم 36، وبني سويف 36، والمنيا 37، وأسيوط 38، وسوهاج 40، وقنا 42، والأقصر 43، وأسوان 43 درجة مئوية للعظمى.

وتأتي هذه التوقعات متسقة مع بيانات درجات الحرارة المنشورة عن الفترة الحالية، والتي تشير إلى تسجيل القاهرة الكبرى 35 درجة، ووصول الحرارة في جنوب الصعيد إلى 44 درجة.