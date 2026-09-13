طريق الفراعنة نحو الكان.. جدول مواعيد مباريات المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا

​يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض غمار منافسات قوية وحاسمة ضمن مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث يسعى الفراعنة لتقديم أداء استثنائي يضمن لهم خطف بطاقة التأهل والذهاب بعيداً في البطولة القارية.

وقد تم الإعلان عن الجدول الرسمي والكامل لمواعيد مباريات المنتخب الوطني في هذه التصفيات، والتي تشهد مواجهات مرتقبة ومثيرة أمام منتخبات أنجولا، وجوب السودان، ومالاوي، وسط ترقب جماهير الكرة المصرية لمسيرة منتخبها.

أولى مواجهات المنتخب في الكان

و​تنطلق رحلة الفراعنة في التصفيات بمواجهة قوية ومثيرة تجمع منتخب مصر مع نظيره الأنجولي يوم 25 سبتمبر 2026، حيث تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وهي مواجهة ينتظرها الشارع الرياضي بشغف كبير نظراً لقوة المنتخب الأنجولي وتاريخ المواجهات بين الطرفين.

ولم تكد تتنفس الصعداء حتى يخوض المنتخب مباراته الثانية في نفس التوقف، حيث يواجه منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر 2026، وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً، في اختبار تكتيكي وفني جديد يسعى من خلاله الجهاز الفني لحصد النقاط الكاملة وتعزيز موقف الفريق في صدارة المجموعة.

مصر ومالاوي

و​تتواصل رحلة التصفيات مع دخول شهر نوفمبر من العام ذاته 2026، حيث يحل المنتخب الوطني ضيفاً ثقيلاً على منتخب مالاوي في الفترة ما بين 7 إلى 9 نوفمبر 2026، في لقاء يتطلب تركيزاً عالياً للتعامل مع أجواء المباراة خارج القواعد.

ولا تقتصر المواجهات مع مالاوي على لقاء الذهاب فحسب، بل يتجدد اللقاء سريعاً عندما يستضيف منتخب مصر نظيره المالاوي في مباراة العرض والرد خلال الفترة ما بين 17 إلى 19 نوفمبر 2026، وهي جولة مزدحمة ستلعب دوراً محورياً ورئيسياً في رسم ملامح التأهل وشكل المنافسة قبل الدخول في الأمتار الأخيرة من التصفيات.

أخر مباريات المنتخب الوطني

و​تختتم مباريات المنتخب الوطني في هذه المرحلة الهامة من التصفيات خلال العام القادم، حيث يحل الفراعنة ضيوفاً على منتخب جنوب السودان في الفترة ما بين 22 إلى 30 مارس 2027، في ختام مشوار التصفيات الذي يُتوقع أن يحمل الكثير من الندية والإثارة لتحديد المتأهلين بشكل نهائي.

وتأتي هذه المواعيد لتشكل خريطة طريق واضحة المعالم للجهاز الفني واللاعبين، وسط آمال عريضة ودعم جماهيري متواصل لكتيبة الفراعنة من أجل مواصلة السيطرة القارية والوصول إلى منصات التتويج الإفريقية من جديد.