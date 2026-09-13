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الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

حجز الجمعيات
حجز الجمعيات
قسم الخدمات

 تترقب آلاف الأسر المصرية وحجاج بيت الله الحرام، موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027م، والتي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيمها رسمياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر 2026.

و​جاء الإعلان عن الموعد خلال اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

الحج السياحي

تفاصيل القرعة المرتقبة

وتتضمن تفاصيل القرعة المرتقبة النقاط التالية:

عدد المقاعد والفائزين: من المقرر اختيار 12 ألف حاج فائز من إجمالي نحو 66 ألف مواطن تقدموا بطلباتهم خلال فترة فتح باب التقديم.

آلية القرعة: ستُجرى القرعة الإلكترونية بصورة مركزية وعلنية عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، مع مراعاة توزيع النسب وعدد الطلبات المقدمة من كل محافظة بحسب المستويات المتاحة.

نتيجة قرعة الحج 2027

طريقة إعلان النتيجة: عقب انتهاء إجراءات القرعة، سيتم إعلان الأسماء النهائية للفائزين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، بالإضافة إلى إتاحتها في مديريات وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات.

ملامح موسم الحج السياحي 2027

موعد إعلان نتائج حج القرعة 2027 وطرق الاستعلام

وكانت ​اعتمدت الجهات المعنية الضوابط والأسعار الخاصة ببرامج الحج السياحي لعام 2027، والتي تشهد تفاوتاً في الأسعار وفقاً لمستوى الخدمة وطريقة السفر، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج. وقد بلغ أعلى سعر لبرامج الحج السياحي هذا الموسم 650 ألف جنيه.

​وفيما يلي تفصيل مستويات وبرامج الحج السياحي وأسعارها وعدد التأشيرات المخصصة لكل فئة بناءً على ما جاء في البيان الرسمي:

حج الجمعيات الأهلية 2027.. فتح باب التقديم والشروط والحالات الصحية الممنوعة

​1. السياحي أبراج

​عدد التأشيرات: 2000 تأشيرة

​السعر: 580 ألف جنيه

​2. السياحي مخيمات

​عدد التأشيرات: 4300 تأشيرة

​تفاصيل الأسعار حسب الفئات:

​مخيمات "أ": 650 ألف جنيه

​مخيمات "ب": 545 ألف جنيه

حج

​مخيمات "ج": 395 ألف جنيه

​3. الاقتصادي طيران

​عدد التأشيرات: 18 ألف تأشيرة

​تفاصيل الأسعار حسب الفئات:

​اقتصادي "أ": 310 آلاف جنيه

​اقتصادي "ب": 290 ألف جنيه

​اقتصادي "ج": 270 ألف جنيه

​4. الحج البري

​عدد التأشيرات: 2850 تأشيرة

​تفاصيل الأسعار حسب الفئات:

​بري "أ": 260 ألف جنيه

مواعيد التقديم ورسوم حج القرعة لعام 2027

​بري "ب": 255 ألف جنيه

​بري "ج": 230 ألف جنيه

و​تأتي هذه الأسعار لتضع خيارات متعددة أمام المتقدمين، بدءاً من مستويات الأبراج والمخيمات المتميزة وصولاً إلى البرامج الاقتصادية والبرية، بما يضمن تنظيم رحلة حج ميسرة ومنظمة لضيوف الرحمن.

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