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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين: المعلم حجر الأساس في تطوير التعليم وبناء أجيال المستقبل

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جموع المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا دراسيًا ناجحًا ومستقرًا، تتحقق خلاله تطلعات الأسرة المصرية في تقديم تعليم متميز يواكب متطلبات العصر.

وأكد الزناتي أن بداية العام الدراسي تمثل مناسبة متجددة للتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المعلم في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المعلم يظل حجر الأساس في تطوير منظومة التعليم، وأن نجاح جهود تطوير العملية التعليمية يرتبط بصورة مباشرة بتوفير البيئة المناسبة له وتمكينه من أداء رسالته على الوجه الأكمل.

وقال نقيب المعلمين إن المعلمين يضطلعون بمسؤولية وطنية ومهنية كبيرة، تتجاوز حدود نقل المعرفة إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته وتعزيز قيم الانتماء والانضباط واحترام الآخر، مؤكدًا أن المدرسة ليست فقط مكانًا لتلقي العلم، وإنما مؤسسة أساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن.

وشدد الزناتي على أهمية التعاون والتكامل بين جميع أطراف العملية التعليمية، من معلمين وإدارات مدرسية وطلاب وأولياء أمور، بما يضمن توفير مناخ تعليمي وتربوي مستقر، داعيًا إلى تعزيز الحوار والتواصل المستمر باعتبارهما الطريق الأفضل لمعالجة التحديات وتحقيق مصلحة الطلاب.

دعم المعلمين ومساندتهم 

وأكد أن نقابة المعلمين ستواصل القيام بدورها في دعم المعلمين ومساندة جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، كما أكد دعم النقابة لجهود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مواصلة تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، مشيدًا بما تبذله الوزارة من جهود تستهدف تحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة مدرسية أكثر استقرارًا وانضباطًا، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة، باعتبارهما شريكين أساسيين في دعم المعلم وتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن النقابة ستواصل مساندة كل جهد يستهدف تحقيق صالح الطلاب والمعلمين وخدمة منظومة التعليم المصرية.

ووجه الزناتي رسالة إلى المعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد، قائلاً: «نثق في قدراتكم وإخلاصكم، ونعلم حجم المسؤولية التي تتحملونها، ونقدر ما تبذلونه من جهود يومية من أجل أبنائنا الطلاب، أنتم أصحاب رسالة سامية، ودوركم لا غنى عنه في بناء أجيال قادرة على تحمل مسؤولية المستقبل».

كما دعا الطلاب إلى الاستفادة من العام الدراسي الجديد باعتباره فرصة لاكتساب العلم والمهارات والخبرات، والالتزام بالجدية والانضباط، مؤكدًا أن التفوق لا يتحقق فقط بالدرجات، وإنما ببناء شخصية متوازنة تمتلك المعرفة والقدرة على التفكير والإبداع وتحمل المسؤولية.

واختتم نقيب المعلمين بالتأكيد على أن النقابة تتطلع إلى عام دراسي يسوده الاستقرار والانضباط والتعاون، وأن تظل مصلحة الطالب والمعلم في مقدمة أولويات العمل التعليمي، متمنيًا لجميع المعلمين والمعلمات والطلاب عامًا دراسيًا موفقًا ومثمرًا، وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق.

نقيب المعلمين العام الدراسي الجديد بدء العام الدراسي الجديد خلف الزناتي نقابة المعلمين وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نقابة المهن التعليمية

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