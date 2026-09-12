تأكيدا لـ صدى البلد.. المعلمين تكرم صالحة أبو الفضل ونادر على الاثنين

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تكريم صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، ونادر علي، مدير مدرسة برقطا بكفر شكر بمحافظة القليوبية، تقديرًا لدورهما في أداء رسالتهما التربوية، وتأكيدًا على احترام المعلم ومكانته ودعم النقابة الكامل للمعلمين.

وقالت النقابة، في بيان، إن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيكرم مديري المدرستين خلال مراسم تقام بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر

ويأتي تكريم النقابة عقب واقعة جولة محافظ القليوبية داخل عدد من المدارس، والتي شهدت توجيه انتقادات لمديري المدرستين، قبل أن يستقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الماضي، صالحة عبد الفضيل ونادر علي، ويكرمهما تقديرًا لجهودهما في العمل ودورهما في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

ويعقب مراسم تكريم النقابة لقاء مفتوح بين نقيب المعلمين والإعلاميين، يتناول عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي تخص المعلمين، ورؤية النقابة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام.