مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، في ختام جولته، التي قام بها اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ، استهلها بالترحيب بالوزراء المرافقين له، وهم وزراء: الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، في ضيافة محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أحرصُ دوما على عقد مؤتمر صحفي في ختام كل جولة نقوم بها في المحافظات لنرى معا حجم الجهود المبذولة في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أنه استهل جولته اليوم بمركز مطوبس لتفقد مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث تخدم المحطة أكثر من 130 ألف مواطن، معبرا عن الطاقة الإيجابية التي يلمسها في أثناء زياراته لمشروعات مبادرة فخامة الرئيس، لأننا نرى بأنفسنا حجم التحسن الذي طرأ على مستوى معيشة المواطن البسيط، الذي تستهدفه هذه المبادرة، التي تعد بحق أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحطة التالية كانت في قرية الجزيرة الخضراء، والتي بدأنا فيها بتفقد وحدة طب الأسرة بصحبة وزير الصحة والسكان، لافتا إلى أنه اطمأن بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، كما أكد حرصه على تبادل الحوارات الودية مع المواطنين المترددين على مختلف المنشآت التي تقدم خدمات لهم، وهناك سؤال أحرص على توجيهه لهم عن مستوى رضائهم عن تلك الخدمات؟، وهل تقدم بصورة جيدة؟، وفيما يتعلق بالوحدات الطبية: هل تتوافر الأدوية، ومختلف المستلزمات الطبية، مضيفا: الحقيقة أننا نشعر بالسعادة أنا وزملائي حينما نلمح لمحة رضا في عيون المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تفقد ومرافقوه المركز التكنولوجي، الذي يقدم جميع الخدمات الإدارية المختلفة للمواطنين في هذه القرية، بما تتضمنه من تقديم طلبات الرخص، والتصالح على مخالفات البناء، وكذا الشهر العقاري، والسجل المدني، وهي خدمات باتت ميسرة ومتاحة للمواطنين البسطاء في مقر واحد، بدلا مما كان يحدث سابقا واضطراره للتوجه إلى المدينة، أو عاصمة المحافظة؛ للحصول على تلك الخدمات.

وأعلن رئيس الوزراء أن محافظة كفر الشيخ انتهت بالفعل من جميع مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبدأنا فيها بعدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، فيما يخص مشروعات الصرف الصحي تحديدا، في المراكز الأخرى بالمحافظة.

وأضاف أن جولته في مدينة بلطيم، تضمنت تفقد مشروع المحطة الكبيرة للصرف الصحي، التي سيتم ربط القرى والمناطق المجاورة عليها، وستخدم آلاف المواطنين، منتقلا لنقطة أخرى تتعلق بتفقده مشروع تكريك بحيرة البرلس، والتي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن جهود تطوير جميع البحيرات المصرية، بما فيها البرلس، وقد شاهدنا عرضا من شركة "المقاولون العرب" المعنية بالمشروع؛ لتحسين جودة المياه بها، والتي تعتبر ثاني أكبر البحيرات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بوغازا واحدا فقط يغذي هذه البُحيرة ويربطها مع البحر المتوسط، وكان هناك توجيه اليوم للشركة بدراسة إمكانية إنشاء بوغاز آخر، بما يسهم في زيادة تحسين جودة مياه البحيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة بمحافظة كفر الشيخ تضمنت زيارة المنطقة الصناعية، موضحاً أن المصانع التى تم زيارتها اليوم، سواء مصنع شباك الصيد، أو مصنع البلاستيك تأتي ضمن المصانع ذات الحجم المتوسط، وأنه شاهد من خلالها العديد من قصص النجاح، مؤكداً حرصه خلال هذه الزيارات على الاستماع إلى العاملين للتعرف عن قرب على مختلف ظروف العمل، وكذا الظروف الحياتية، وقصص كفاحهم، لافتا إلى الحرص أيضاً خلال هذه الحوارات مع العمال على السؤال على مستويات الدخل، ومدى توافر الخدمات الصحية والتأمينية داخل المصانع وأماكن العمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عند السؤال عن مستوى الدخل، يكون الهدف هو التأكد من حصول العمال على الحد الأدنى للمرتبات والدخول، موضحاً أننا نجد أغلب العاملين فى مثل هذه المصانع من خريجي المدارس الفنية، الحاصلين على مؤهلات فنية متوسطة، ويتقاضون أجورا مناسبة، وهو ما يعطى رسالة تشجيع للمواطن المصري بالدخول فى مجالات العمل هذه، والسعى لتغيير الثقافة المتوارثة بعدم العمل فى المصانع، قائلا:"العمل بالمصانع ومواقع الإنتاج هو المستقبل الحقيقي".