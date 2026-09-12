داعية إسلامي: سورة النور منهج متكامل لبناء الأسرة والمجتمع

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن سورة النور من أعظم السور المدنية التي اشتملت على أحكام وآداب تُنظّم حياة الأسرة والمجتمع، داعيًا الأسر المسلمة إلى تدبرها وتعلم ما جاء فيها، لما تحمله من منهج واضح في ضبط السلوك وبناء بيت مسلم قائم على القيم والانضباط.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن السورة تناولت قضايا أساسية مثل غض البصر، وآداب الاستئذان، وحماية المجتمع بسياج أخلاقي يمنع الاختراق، بما يحقق الأمن والأمان والطمأنينة بين أفراده، مشيرًا إلى أن افتتاح السورة بقوله تعالى: "سورة أنزلناها وفرضناها" يؤكد أهمية ما ورد فيها من أحكام.

وأشار إلى أن ختام السورة يحمل تحذيرًا شديدًا في قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم"، مؤكدًا ضرورة تربية الأبناء منذ الصغر على خطورة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتباعه هو طريق النجاة والخير.

وبيّن أن الدليل الحقيقي على حب الله هو اتباع النبي، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"، موضحًا أن اتباع النبي سبب لنيل محبة الله ومغفرته ورحمته.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة كما وصفه القرآن: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، مشيرًا إلى أن القرب من النبي يوم القيامة يكون بحسن الخلق، وأن أحب الناس إليه هم أحسنهم أخلاقًا، ما يستوجب تدريب النفس باستمرار على التحلي بالأخلاق النبوية.

وأشار إلى أن طاعة الرسول من طاعة الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله"، لافتًا إلى أن رضا النبي من رضا الله، كما في قوله: "والله ورسوله أحق أن يرضوه"، في دلالة على وحدة الغاية في طاعة الله ورسوله.