قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقيادة آمنة.. نصائح من «الأرصاد الجوية» للتعامل مع الشبورة صباحا
أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى
رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة
السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: عضوية مصر في البريكس تعزز مكانة المنظمة
ثابتة دون تغيير..سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
زيارة عون للنبطية تضع الانسحاب الإسرائيلي في صدارة الأولويات.. خبير عسكري يكشف
رويترز: تقدم الحوثيين في اليمن يضع إدارة ترامب أمام مأزق جديد
مصطفى خاطر من مهرجان الغردقة لسينما الشباب: عادل إمام أعظم فنان وظاهرة لن تتكرر
طقس الأحد 13 سبتمبر 2026.. درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 37 مئوية
تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل
الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي: يجب التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كواليس السياسة الإسرائيلية.. تحالف ثلاثي يهدد حسابات نتنياهو وإيزنكوت

بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت
بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في مقال للكاتب دانيال روث أفنيري، أن تحركات سياسية تجري خلف الكواليس قد تفتح الباب أمام تشكيل تحالف جديد يثير قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي إيزنكوت.

وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو يعمل على تعزيز قائمته الانتخابية بشخصيات من خلفيات أمنية وعسكرية، في محاولة لسد الثغرات أمام الانتقادات الموجهة إليه، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة تعامله مع تداعيات أحداث 7 أكتوبر.

وضمت القائمة التي يستعرضها المقال عددًا من الشخصيات، بينهم مقاتلون وشخصيات أمنية وعائلات ثكلى، إلى جانب شخصيات إعلامية وقانونية، في خطوة يرى الكاتب أنها تمنح نتنياهو أدوات إضافية لمواجهة خصومه خلال الحملة الانتخابية.

وبحسب المقال، يسعى نتنياهو من خلال هذه التركيبة إلى تقديم نفسه باعتباره قادرًا على تمثيل مختلف الشرائح الإسرائيلية، واستقطاب شخصيات تحظى بتعاطف شعبي، بما في ذلك عائلات قتلى ومختطفين وشخصيات مرتبطة بالمؤسسة الأمنية.

«الفشل الذريع» في حسابات نتنياهو

ويرى الكاتب أن أحد أبرز أخطاء نتنياهو يتمثل في عدم نجاحه في استقطاب شخصيات كان يمكن أن تعزز قائمته، من بينها عوفر وينتر، ويوسف حداد، والمذيعة نيتلي شيم طوف، الذين اختاروا، وفق المقال، خوض المنافسة السياسية عبر مسار مستقل بدلًا من الانضمام إلى الليكود.

وأضاف أن استطلاعات الرأي الحالية لا تتوقع أن يحصد حزب وينتر أكثر من عشرة مقاعد، إلا أن المشهد السياسي قد يتغير مع اقتراب الانتخابات.

وفي الجزء الأبرز من المقال، يتحدث روث أفنيري عن تحركات سياسية غير معلنة تجمع، بحسب مصادر وصفها بالمطلعة، بين أفيغدور ليبرمان وعوفر وينتر ونفتالي بينيت.

ويشير الكاتب إلى أن هذا السيناريو، إذا تبلور، قد يشكل تحديًا سياسيًا لنتنياهو، كما قد تكون له تداعيات على حسابات غادي إيزنكوت، معتبرًا أن التحالف المحتمل يجري بحثه بعيدًا عن الأضواء.

ويخلص المقال إلى أن الساحة السياسية الإسرائيلية دخلت مرحلة مبكرة من المنافسة الانتخابية، مع تحركات واتصالات خلف الكواليس قد تعيد رسم خريطة التحالفات خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عضو الكنيست غادي إيزنكوت نتنياهو الساحة السياسية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

خريف 2026

ملامح خريف 2026 في مصر.. تحذيرات من أمطار غزيرة وهذه المناطق الأكثر عرضة للسيول

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

ترشيحاتنا

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

تطبيق انستاباي

رابط مزيف يستهدف رصيدك.. تفاصيل تحذيرات «إنستاباي» الرسمية من مكالمات النصب

الحج السياحي

الحج السياحي 2027.. الأسعار والشروط ومواعيد التسجيل الرسمية

بالصور

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد