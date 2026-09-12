كواليس السياسة الإسرائيلية.. تحالف ثلاثي يهدد حسابات نتنياهو وإيزنكوت

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في مقال للكاتب دانيال روث أفنيري، أن تحركات سياسية تجري خلف الكواليس قد تفتح الباب أمام تشكيل تحالف جديد يثير قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي إيزنكوت.

وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو يعمل على تعزيز قائمته الانتخابية بشخصيات من خلفيات أمنية وعسكرية، في محاولة لسد الثغرات أمام الانتقادات الموجهة إليه، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة تعامله مع تداعيات أحداث 7 أكتوبر.

وضمت القائمة التي يستعرضها المقال عددًا من الشخصيات، بينهم مقاتلون وشخصيات أمنية وعائلات ثكلى، إلى جانب شخصيات إعلامية وقانونية، في خطوة يرى الكاتب أنها تمنح نتنياهو أدوات إضافية لمواجهة خصومه خلال الحملة الانتخابية.

وبحسب المقال، يسعى نتنياهو من خلال هذه التركيبة إلى تقديم نفسه باعتباره قادرًا على تمثيل مختلف الشرائح الإسرائيلية، واستقطاب شخصيات تحظى بتعاطف شعبي، بما في ذلك عائلات قتلى ومختطفين وشخصيات مرتبطة بالمؤسسة الأمنية.

«الفشل الذريع» في حسابات نتنياهو

ويرى الكاتب أن أحد أبرز أخطاء نتنياهو يتمثل في عدم نجاحه في استقطاب شخصيات كان يمكن أن تعزز قائمته، من بينها عوفر وينتر، ويوسف حداد، والمذيعة نيتلي شيم طوف، الذين اختاروا، وفق المقال، خوض المنافسة السياسية عبر مسار مستقل بدلًا من الانضمام إلى الليكود.

وأضاف أن استطلاعات الرأي الحالية لا تتوقع أن يحصد حزب وينتر أكثر من عشرة مقاعد، إلا أن المشهد السياسي قد يتغير مع اقتراب الانتخابات.

وفي الجزء الأبرز من المقال، يتحدث روث أفنيري عن تحركات سياسية غير معلنة تجمع، بحسب مصادر وصفها بالمطلعة، بين أفيغدور ليبرمان وعوفر وينتر ونفتالي بينيت.

ويشير الكاتب إلى أن هذا السيناريو، إذا تبلور، قد يشكل تحديًا سياسيًا لنتنياهو، كما قد تكون له تداعيات على حسابات غادي إيزنكوت، معتبرًا أن التحالف المحتمل يجري بحثه بعيدًا عن الأضواء.

ويخلص المقال إلى أن الساحة السياسية الإسرائيلية دخلت مرحلة مبكرة من المنافسة الانتخابية، مع تحركات واتصالات خلف الكواليس قد تعيد رسم خريطة التحالفات خلال الفترة المقبلة.