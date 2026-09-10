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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو وكاتس: تدمير البنية التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر

نتنياهو وكاتس
نتنياهو وكاتس
القسم الخارجي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال دمر البنية التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفعات "علي طاهر"، مما يكمل عملية تهيئة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. 

وجاء في البيان أن "هذه بنية تحتية إرهابية استراتيجية أُقيمت على مدار عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين"، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. 

وأضاف البيان: “لقد صُممت هذه البنية التحتية ومقرات القيادة في المرتفعات لتكون قاعدة لغزو الجليل، ولتتيح السيطرة والمراقبة وشن هجمات نارية على بلدتي المطلة وكريات شمونة. ومع تدميرها، تكتمل السيطرة العملياتية على مرتفعات 'علي طاهر' - سواء فوق الأرض أو تحتها". 

وتابع "ستواصل إسرائيل الدفاع عن التجمعات السكنية الشمالية انطلاقاً من داخل الأراضي اللبنانية، كما أن أي محاولة للمساس بمواطنينا وقواتنا ستُقابل بالقوة".

نتنياهو وكاتس البنية التحتية لحزب الله مرتفعات علي الطاهر رئيس الوزراء الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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