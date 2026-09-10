لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يصعّد تفجير المنازل في المنصوري بأكثر من 10 تفجيرات وغارات جنوب صور

واصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصوري جنوب صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.

وعمد الاحتلال أخيرًا إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية من دون الوصول إليها، عبر إنزال مسيّرات إسرائيلية براميل تحتوي على متفجرات شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل قبل تفجيرها.

وشهدت بلدة المنصوري ومشاعها، منذ منتصف ليل أمس وحتى الساعة، أكثر من عشرة تفجيرات عنيفة تسببت بارتجاجات قوية شعر بها سكان مدينة صور والقرى المحيطة.

وفي جنوب شرق صور، أغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين وشيحين، فيما نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلى تفجيرًا في بلدة ميس الجبل وآخر في بلدة بني حيان.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي المسيّر والاستطلاعي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء صور والبرج الشمالي والبص وسهل رأس العين، بالتزامن مع استمرار التفجيرات في بلدة المنصوري.