عبد الرحيم كمال أمام مهمة جديدة.. ما القصة؟

أعرب السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال عن سعادته باختياره عضوًا بمجلس أمناء المركز القومي للترجمة، لمدة عامين، وذلك وفقًا لقرار جمهوري بتشكيل المجلس.



وعبّر عبد الرحيم كمال عن سعادته بهذا الاختيار، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل الشرف والامتنان أن أكون عضوًا بمجلس أمناء المركز القومي للترجمة وسط كوكبة من القامات المحترمة».



وجاء ذلك عقب نشر الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة لمدة عامين، برئاسة وزير الثقافة.



ونص القرار على تشكيل مجلس أمناء المركز برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أو من ينوب عنه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو من ينوب عنه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو من ينوب عنه، ووزير الدولة للإعلام، أو من ينوب عنه، ورئيس اتحاد الناشرين، ومدير المركز.



كما ضم المجلس عددًا من الشخصيات المتخصصة، وهم: الدكتور حسين حمودة محمد، والسيد عبد الرحيم كمال لبيب، والسيد محمد صلاح الدين البيومي، والسيد أسامة السيد سرايا، والدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور هشام محمود عزمي، والدكتورة كامليا صبحي عبد النور، والدكتورة كرمة محمد سامي.