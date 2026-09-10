ظهور تمساح أمام عزبة السدرة.. محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص المنطقة

في استجابة فورية لما تم رصده عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور تمساح بعزبة السدرة بمركز ومدينة بلبيس وجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بسرعة تشكيل لجنة مختصة للانتقال إلى عزبة السدرة التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وفحص المنطقة والتأكد من صحة ما تم تداوله بشأن ظهور "تمساح" بأحد المجاري المائية بالمنطقة.

وأكد محافظ الشرقية انه تم تشكيل لجنة مكونة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومديرية الطب البيطري بالشرقية ورئاسة مركز ومدينة بلبيس وشؤون البيئة بالوحدة المحلية بالزوامل وتتولى اللجنة تنفيذ أعمال البحث والتمشيط بالمنطقة، والتحقق مما تم رصده، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

أكد المحافظ استمرار متابعة الموقف ميدانياً، والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، مع سرعة التعامل مع أي مستجدات يتم رصدها بالمنطقة.