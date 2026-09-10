الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عَزَّ وجَلَّ

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله -عَزَّ وجَلَّ- وذلك بافتتاح (18) مسجدًا غدًا الجمعة 11من سبتمبر 2026م، حيث تمَّ إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (16) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

افتتاح 18مسجد

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (199) مسجدًا، من بينها (137) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (62) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تمّ إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م بلغ (14878) مسجدًا، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 891 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد المؤمن الشريف بقرية نجوع الصوامعة – مركز طهطا؛ ومسجد آل الحرجاوي بالخنانسة غرب بقرية أولاد سلامة – مركز المنشأة؛ ومسجد محمد شحاته سرور بقرية شطورة – مركز طهطا.

تم إنشاء وبناء مسجد فاطمة الزهراء بنجع القراقرة بقرية أولاد عزاز –مركز سوهاج.

وفي محافظة دمياط:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام – مركز دمياط.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الجمسي بعزبة حسان الجمسي – مركز سيدي سالم؛ ومسجد التقوى، وشهرته السلايمة بقرية كفر المرازقة – مركز قلين.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بقرية كفر الشيخ عبد الجليل – مركز أطفيح؛ ومسجد "أبو مصور" بباجة الشيخ بقرية الرقة – مركز العياط.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة سفود وجويده بقرية المخايض – مركز دمنهور؛ ومسجد طلعات بقرية الوفائية – مركز الدلنجات.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد البهادنة بقرية ملاحية سعيد جعفر – مركز ببا.

تم صيانة وتطوير مسجد الفتح الإسلامي بعزبة راجي بقرية الفنت – مركز الفشن.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بقرية الأوقاف بسفاي – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل فزع بقرية عرب العمايم – مركز منفلوط.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية القيطون – مركز ميت غمر.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد سعداوي سليمان بعزبة سعداوي سليمان بقرية الحجارة - مركز سنورس.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد سيدي حمود بقرية هورين – مركز بركة السبع.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عَزَّ وجَلَّ- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عَزَّ وجَلَّ- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.