الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة غدا.. والعظمى على القاهرة 34 درجة

حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم / الخميس / قائدي المركبات والمسافرين غدا / الجمعة / من تكون الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، وذلك خلال ساعات الصباح الباكر مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الدكتورة منار غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – "إننا نناشد قائدي المركبات والمسافرين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات حفاظا على سلامة الجميع" .. لافتة إلى أن الشبورة تعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا.. أكدت المتنبىء الجوي على استمرار الأجواء الصيفية المستقرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية ؛ لتظل حول معدلاتها الصيفية المعتادة أو أعلى منها قليلا مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت غانم "إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع العروض الوسطى إلى جانب كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وهي أقل حرارة مقارنة بالكتل التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية ، لكنها لاتزال محملة بكميات من بخار الماء مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بدرجات الحرارة خاصة خلال فترات النهار".

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة بينما تسجل ارتفاعا ملحوظا على جنوب الصعيد حيث تصل العظمى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة مئوية.

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي قد تساعد على تحسين الأجواء قبل أن تسود أجواء حارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.. مشيرة إلى أنه مع حلول فترات الليل ستنخفض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خاصة في المناطق الداخلية.

ولفتت غانم إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا الرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/س، وهو ما يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء خاصة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة بالإضافة إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق من حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد.

ونوهت بأن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 5ر1 متر إلى مترين.. مناشدة المصطافين ورواد الشواطئ بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والتواجد في الأماكن الآمنة والقريبة من الشاطئ.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار.. أكدت غانم أن فرص هطول الأمطار تكون ضعيفة جدا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والوجود في أماكن جيدة التهوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية، خاصة أن البلاد تمر بفترة انتقالية قد تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

وتوقعت غانم أن تشهد درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل استقرارا نسبيا لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة ، مع استمرار الشبورة المائية كأبرز الظواهر الجوية المؤثرة.

وقالت إنه اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل أو مع نهايته ، قد تشهد البلاد مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يساعد على ظهور السحب وتراجع درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية.