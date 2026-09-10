أخبار السيارات | موديلات كهربائية 2026 في السوق المصري ..أفاتار 07 العائلية 2027 تباع بهذه المواصفات

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يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي النترا هايبرد موديل 2027، وتنتمي النترا هايبرد لفئة السيارات السيدان الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي سكاي نوماد N90 ماكس، وتنتمي سكاي نوماد N90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .