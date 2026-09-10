سعر شاومي سكاي نوماد N90 ماكس في الإمارات

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي سكاي نوماد N90 ماكس، وتنتمي سكاي نوماد N90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

أبعاد شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

تأتى سيارة شاومي سكاي نوماد N90 ماكس في سوق السيارات بطول 5285 مم، وعرض 1998 مم، وارتفاع 1825 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3080 مم .

مواصفات شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

تأتى سيارة شاومي سكاي نوماد N90 ماكس بـ ثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب، وبها مصابيح أمامية تحمل اسم دراجون فلاي، وبها بتصميم متقاطع مع أضواء نهارية ممتدة، وبها إضاءة عالية وتغطي الإضاءة المنخفضة زاوية واسعة تبلغ 180 درجة.

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

وتستطيع سيارة شاومي سكاي نوماد N90 ماكس الخوض في المياه حتى عمق يبلغ 75 سم، كما تمتلك القدرة على الطفو في حالات الطوارئ، وبها جنوط مقاس 21 بوصه، وتعتمد لوحة القيادة على شاشة ترفيه ومعلومات مقاس 16.1 بوصه تعمل بنظام HyperOS ومعالج كوالكوم 8650.

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

وتوفر مقاعد الصفين الأول والثاني بـ شاومي سكاي نوماد N90 ماكس وضعية انعدام الجاذبية إلى جانب وظائف التدليك والتهوية والتدفئة، وبها وحدة وسطية متحركة مثبتة على سكة ومزودة بثلاجة تعمل بضاغط سعة 9 لتر، وبها منافذ تسمح بتركيب تجهيزات إضافية.

محرك شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

تحصل سيارة شاومي سكاي نوماد N90 ماكس علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وينتج محرك البنزين قوة 112 حصان، بينما يولد المحرك الكهربائي الأمامي قوة 282 حصان، ويقدم المحرك الخلفي قوة 134 حصان، وبها بطارية دراجون سكيل من نوع NCM سعة 76 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى يصل إلى 464 كم، وتقطع مدى إجمالي يبلغ 1705 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

وتعزز شاومي حماية السيارة بقفص مدمج مقاوم للانقلاب مصنوع من فولاذ بقوة 2200 ميجاباسكال مع 12 وسادة هوائية.

سعر شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

شاومي سكاي نوماد N90 ماكس

الفئة الأولي من سيارة شاومي سكاي نوماد N90 ماكس تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 145 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية من سيارة شاومي سكاي نوماد N90 ماكس تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 162 ألف درهم إمارتي .