بمدي 800 كم .. مرسيدس سي كلاس 2027| صور

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي سي كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتعتمد على الخطوط الحادة والزوايا البارزة، وبها خطوط مائلة وتصميم انسيابي سلس.

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

محرك مرسيدس سي كلاس موديل 2027

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 علي قوتها من محركان كهربائيان، وبها قوة 469 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، يصل مدى السير بالشحنة الواحدة 800 كم/ساعة، وبها معامل سحب الهواء (Cd) 0.22، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2027

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية كبيرة ومغلقة بالكامل يتوسطها شعار مرسيدس كبير الحجم مع شعار آخر أصغر على غطاء المحرك، وتدعم تقنية إضاءة LED المتطورة بلمسات زرقاء ساحرة، وبها مقابض أبواب مخفية تبرز عند الحاجة لتقليل مقاومة الهواء، وجنوط رياضية مميزة مقاس 19 بوصه، وبها شريط ضوئي متصل (LED) الممتد بعرض السيارة مع شعار النجمة الثلاثية المكرر بلمسة جمالية خاصة.

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 بها، هايبر سكرين عملاقة مقاس 31 بوصه تغطي الكونسول الأمامي بالكامل، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات تخزين واسعة، وبها شاحنين لاسلكيين سريعين جداً للهواتف الذكية، وتم استخدام أفخم أنواع الجلود، وبها وضعية القيلولة لمدة 15 دقيقة، لتقوم السيارة بتهيئة الأجواء بالكامل، وبها عزل صوت خارجي، وبها سقف زجاجي جديد .

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

وتعمل سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 بنظام التشغيل الجديد كلياً من مرسيدس MB.OS (Mercedes-Benz Operating System)، المدعوم بترسانة من الكاميرات والرادارات المتطورة، وتقوم الكاميرات والرادارات الأمامية بمسح الطريق بدقة لرصد الحفر والمطبات قبل الوصول إليها، لتقوم السيارة تلقائياً بتعديل قساوة ونعومة المساعدين لتوفير أقصى درجات الراحة والانسيابية أثناء العبور.

مرسيدس سي كلاس موديل 2027

وتأتي بنظام توجيه للعجلات الخلفية بزاوية تصل إلى 4.5 درجات عند السرعات المنخفضة مما يقلص دائرة الدوران إلى 11.5 متر فقط لتسهيل المناورة في الأماكن الضيقة.