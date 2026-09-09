4 سيارات تسلا تشتعل والنيران تخفي وراءها مفاجأة أخطر

فتحت السلطات الأمنية وهيئة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا تحقيقًا موسعًا في حادث حريق مشبوه طال 4 سيارات كهربائية من طراز تسلا بمركز مبيعات في مدينة كورت ماديرا بمقاطعة مارين.

ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارات، نجحت الفرق الميدانية في احتواء النيران خلال 15 دقيقة ومنع وصولها إلى حزم البطاريات الرئيسية، مما جنب الموقع السيناريو الكارثي الناجم عن ظاهرة الهروب الحراري.

تفاصيل الحادث والسيطرة السريعة لفرق الإطفاء

أشارت البلاغات الأولية إلى أن الحريق بدأ عند الساعة 4:20 صباحًا في الجزء الأمامي لإحدى السيارات المتوقفة بساحة المركز الخلفية، قبل أن تمتدا النيران إلى 3 سيارات مجاورة. وأكد بريان بيترسون، رئيس إدارة الإطفاء في منطقة سنترال مارين، أن الفرق الميدانية تعاملت مع الحريق وسيطرت عليه في وقت قياسي دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتسبب الحريق في تدمير سيارتين بنسبة كبيرة، بينهما طراز موديل 3 وطراز موديل S، بينما تعرضت السيارتان الأخريان لأضرار جزئية.

تفادي ظاهرة الهروب الحراري وشبهة الحريق المتعمد

تكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة في قطاع السيارات الكهربائية نظرًا لأن النيران لم تخترق حزم البطاريات الرئيسية، وهو ما حال دون حدوث ظاهرة الهروب الحراري (Thermal Runaway) التي تتسبب عادة في اشتعال غير مسيطر عليه لخلايا البطارية وانتقال الحرارة المرتفعة للسيارات المجاورة لعدة ساعات.

وتصنف فرق التحقيق التابعة لمقاطعة مارين الحادث بأنه مشبوه ويحتمل أن يكون ناتجًا عن حريق متعمد، حيث تواصل الشرطة جمع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن ملابسات الواقعة.