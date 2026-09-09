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وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإعلام الصومالي: علاقاتنا بمصر تاريخية ونسعى للارتقاء بها لمستوى الشراكة

مصر والصومال
مصر والصومال
محمود محسن

قال عبد الفتاح قاسم، وزير الإعلام الصومالي، إن العلاقات المصرية الصومالية علاقات تاريخية وعميقة، وهي تقوم على روابط سياسية وشعبية وثقافية تمتد لعقود طويلة، وربما تتجاوز القرون.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية الصومالية تشهد اليوم تطورًا ملحوظًا ومهمًا، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية واضحة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى مستوى أكثر استراتيجية وفعالية.

أوضح أن ما يميز العلاقة المصرية الصومالية هو أنها لا تقوم على ملف واحد، وإنما يمكن أن تشمل الأمن والدبلوماسية والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والاقتصاد.

وأكد أن الحكومة الصومالية تنظر، خلال السنوات الأربع الماضية، إلى مصر باعتبارها دولة عربية وإفريقية محورية، مشيرًا إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين في تعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

 الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشترك

واختتم قائلًا إن هذه الشراكة قائمة على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة، معربًا عن أمله في أن تحقق هذه الشراكة نتائج ملموسة للشعبين.

عبد الفتاح قاسم وزير الإعلام الصومالي العلاقات المصرية الصومالية البلدين الأمن

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