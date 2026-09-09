وزير الإعلام الصومالي: موقعنا الاستراتيجي يفرض علينا حماية أمن البحر الأحمر

تحدث عبد الفتاح قاسم، وزير الإعلام الصومالي، عن ملف أمن البحر الأحمر، قائلًا إن الصومال تمتلك أحد أطول السواحل في العالم، بطول يزيد على 3333 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن الصوماليين يدركون تمامًا أن موقع بلادهم الجغرافي ليس مجرد ميزة استراتيجية وطنية، وإنما مسؤولية إقليمية ودولية أيضًا.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن سواحل الصومال تقع على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وبالتالي فإن أمن السواحل الصومالية يرتبط بشكل مباشر بأمن الملاحة في خليج عدن أولًا، والبحر الأحمر ثانيًا، والمحيط الهندي ثالثًا.

وأوضح أن الصوماليين ملتزمون بحماية سيادتهم البحرية، ومكافحة القرصنة والجرائم المنظمة والأنشطة غير المشروعة في مياههم الإقليمية.

تعزيز قدرات خفر السواحل والمؤسسات البحرية الصومالية

وأكد أن التعاون مع المجتمع الدولي في حماية الملاحة الدولية أمر مطلوب، وتقتضيه الحاجة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحل المستدام يجب أن يقوم أيضًا على تعزيز قدرات خفر السواحل والمؤسسات البحرية الصومالية، بما يضمن أن يكون الصومال شريكًا فاعلًا في المنطقة، وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.