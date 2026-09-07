منطقة التجارة الحرة الأفريقية.. 50 دولة توقع على الاتفاقية بعد تصديق الصومال

أودعت جمهورية الصومال الاتحادية رسميًا وثيقة تصديقها على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لتصبح بذلك الدولة الخمسين التي تصادق رسميًا على هذه الاتفاقية التجارية القارية التاريخية.

وقد قام وزير التجارة والصناعة في الحكومة الاتحادية الصومالية، السفير جمال محمد حسن، بتسليم وثيقة التصديق رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي خلال حفل أقيم في مقر الاتحاد في أديس أبابا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

ويُكمل هذا التسليم عملية التصديق الرسمية للصومال بعد موافقة البرلمان الاتحادي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوقيعها لاحقًا من قبل رئيس جمهورية الصومال الاتحادية، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وقال الوزير الصومالي: "اليوم، أصبحت الصومال الدولة الخمسين التي تصادق رسميًا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومهمتنا الآن هي إعداد الإجراءات الجمركية والتعريفية اللازمة، ودعم الشركات الصومالية في تلبية متطلبات التجارة طويلة الأجل، والمضي قدمًا نحو تصدير أول شحنة لنا بموجب الاتفاقية".

من المتوقع أن يُتيح انضمام الصومال إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) فرصًا أكبر للشركات الصومالية للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الإنتاج والصادرات، والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية، مما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

ستقود وزارة التجارة والصناعة الصومالية تنفيذ الاتفاقية، مع التركيز على مواءمة القوانين والإجراءات الوطنية مع التزامات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز التنسيق بين الوكالات، وإعداد الشركات الصومالية للاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق القاري.

ولتسريع عملية التنفيذ، أنشأت الوزارة المكتب الوطني لتنسيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي سيتولى تنسيق تنفيذ الاتفاقية وتيسير التعاون بين المؤسسات الاتحادية والولايات الأعضاء الاتحادية والشركات والجهات المعنية الأخرى.

وأعربت الحكومة الاتحادية الصومالية عن تقديرها للبرلمان الاتحادي، ومكتب الرئيس، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشركاء الصومال المحليين والدوليين لدعمهم طوال عملية التصديق.

وفي السياق نفسه، رحّبت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي البروفسير هاجر قلديش، بالوفد الصومالي وهنأت مقديشيو على انضمامها كدولة عضو رقم 50 تُصدّق على الاتفاقية، وهو إنجاز تاريخي منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018.

وأكدت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي على التحدي المستمر المتمثل في تعزيز الربط بين مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وشدّدت على أن الإرادة السياسية المستدامة لا تزال ضرورية لتحقيق أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كما سلّطت الضوء على أهمية معالجة الحواجز غير الجمركية التي تعيق التجارة البينية الأفريقية.