مقبرة من 4500 عام تظهر في سقارة.. ماذا تخبئ من أسرار؟

كشف الدكتور عمرو الطيبي مدير عام منطقة آثار سقارة، تفاصيل اكتشاف مقبرة تعود إلى أواخر الأسرة الخامسة في قلب منطقة سقارة.



وقال الدكتور عمرو الطيبي مدير عام منطقة أثار سقارة، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن البعثة الأثرية الإسبانية المصرية المشتركة، العاملة بمنطقة آثار سقارة، اكتشفت "مقبرة أثرية تعود إلى أواخر عصر الأسرة الخامسة، وتحديدا في عهد الملك جد كارع إيسسي والذي حكم مصر ما بين 2414: 2375 قبل الميلاد، خلال أعمال حفائر بجبانة مارييت شمال سقارة".

وأشار إلى أن أهمية هذا الكشف الذي يضيف معلومات أثرية جديدة عن جبانة سقارة خلال أواخر عصر الأسرة الخامسة، ويلقي مزيدا من الضوء على طبيعة المقابر وطرزها المعمارية والفنية، والوظائف الإدارية التي شغلها كبار موظفي الدولة خلال هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة.