محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 210 درجات

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي العام وفصول الخدمات المسائية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية وحصر الفراغات والأماكن المتاحة بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويأتي اعتماد المرحلة الثالثة في إطار حرص المحافظة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، وفقًا للفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة جرى تحديده وفقًا للنتيجة التكرارية وأعداد الطلاب والفراغات المتاحة بكل إدارة، حيث بلغ 225 درجة بإدارة الخارجة التعليمية، و222 درجة بإدارة الداخلة، و230 درجة بإدارة الفرافرة، و210 درجات بإدارة بلاط، و230 درجة بإدارة باريس ، كما تم تحديد 190 درجة حدًا أدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن طلبات التقدم للمرحلة الثالثة يتم تلقيها ورقيًا بدءًا من اليوم الاثنين، بجميع الإدارات التعليمية، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة للقبول.