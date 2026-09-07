قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محدش يشتريها| مدارس النيل تحذر الطلاب من تداول كتب ومذكرات تجارية منسوبة لها
تعليم جنوب سيناء: وصول الكتب لجميع المدارس.. وبدء الدراسة تدريجيًا لمنع التكدس
روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه
بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟
إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين
اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز
عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027
حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية
هل يجب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟
الدوري السعودي.. الهلال يتأخر بهدفين أمام نيوم في الشوط الأول
مفاجأة في السوق المصرفي.. ارتفاع أسعار العملات العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 210 درجات

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي العام وفصول الخدمات المسائية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية وحصر الفراغات والأماكن المتاحة بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويأتي اعتماد المرحلة الثالثة في إطار حرص المحافظة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، وفقًا للفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة جرى تحديده وفقًا للنتيجة التكرارية وأعداد الطلاب والفراغات المتاحة بكل إدارة، حيث بلغ 225 درجة بإدارة الخارجة التعليمية، و222 درجة بإدارة الداخلة، و230 درجة بإدارة الفرافرة، و210 درجات بإدارة بلاط، و230 درجة بإدارة باريس ، كما تم تحديد 190 درجة حدًا أدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن طلبات التقدم للمرحلة الثالثة يتم تلقيها ورقيًا بدءًا من اليوم الاثنين، بجميع الإدارات التعليمية، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة للقبول.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد رستم

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

الهيئة العامة لتعليم الكبار

تعليم الكبار: مبادرات ميدانية وشراكات استراتيجية لمواجهة الأمية وتحقيق «الصفر الافتراضي»

السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات

علاء يوسف يكرم طلاب كلية الألسن في ختام البرنامج التدريبى بهيئة الاستعلامات

بالصور

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

المزيد