الكشف الطبي على 651 طفلا في قافلة لوحدة سكان البحيرة بكفر الدوار

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، قافلة طبية بقرية عزبة الخضرة التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار، ضمن فعاليات مبادرة "أطفال أصحاء" من عمر يوم وحتى 18 عاماً؛ وذلك للتوسع في تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 651 طفلاً في عدد من التخصصات، بواقع 211 حالة باطنة، و211 حالة أسنان، و211 حالة رمد، إلى جانب صرف 16 نظارة طبية، فضلاً عن تحويل حالتين لإجراء عمليات على نفقة الدولة، مع تقديم العلاج بالمجان للمستفيدين.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوة توعوية ضمن مبادرة "ثقافتنا في معرفتنا" بعنوان "عمالة الأطفال ومخاطرها"، تناولت مخاطر عمالة الأطفال وتأثيرها على صحتهم النفسية والجسدية، فضلاً عن حرمانهم من حقهم في التعليم وتأثير ذلك على مستقبلهم وقدرتهم على تحقيق طموحاتهم.

وشهدت الندوة تفاعلاً واهتماماً من المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 50 مواطناً، مع التأكيد على أهمية نقل الرسائل التوعوية إلى أفراد الأسرة والمحيطين؛ بما يسهم في رفع الوعي بمخاطر عمالة الأطفال وتعزيز حماية حقوقهم.