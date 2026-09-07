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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ 11رحلات عمرة ومكافآت مالية مُجزية.. محافظ الوادي الجديد تُكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادة العامة والأزهرية والتعليم الفني، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ مصطفى أحمد نقيب المعلمين بالمحافظة، والأستاذ ناصف أنيسي رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل آدم مدير عام شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب وقيادات المحافظة التنفيذية وأولياء الأمور.

حيثُ قامت المحافظ بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني والدمج، مهديةً (١١) رحلات عمرة للطلاب الأوائل على مستوى التعليم العام والأزهري والفني بالإضافة لمكافآت مالية مجزية، وقدّمت المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، راجيةً لهم التوفيق واستكمال مسيرة النجاح والتفوق، وأن يكونوا واجهة مشرّفة لمحافظة الوادي الجديد.
وأكّدت المحافظ خلال كلمتها، أن المحافظة حريصة على إقامة هذا المحفل العلمي كل عام؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو القاطرة الحقيقية لتنمية المجتمع، مؤكدةً على تقديم كافّة سبل الدعم والرعاية لأبناء المحافظة المتفوقين، ولافتةً أن المحافظة وفرّت هذا العام (٩٥) منحة كلية بالإضافة إلى عدد من المنح جزئية بالتعاون والتنسيق مع (١٧) جامعة خاصة، بزيادة قدرها ٤٨ منحة كلية عن العام الماضي؛لخدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص تعليمية مميزة لهم.

هذا وقد شمل الحفل عرض فيلم وثائقي حول (تاريخ التعليم بالوادي الجديد)، وعدد من الكلمات لمسئولي قطاعي التعليم العام والأزهري بالمحافظة، وفقرات فنية متنوعة من آداء إدارة الموهوبين بإدارة التربية والتعليم وقطاع الأزهر.

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