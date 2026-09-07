قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر
وزير البترول: زيادة القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية
ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. الخطوات عبر مصر الرقمية
ننشر توصيات مفتي الجمهورية لتعزيز السلم الأسري ومواجهة العنف ضد المرأة
لاعبو الزمالك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. هكذا ظهروا في الثمانينات
بعد بحيرة أونتاريو.. ترامب يسعى لتغيير اسم نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا
هل تأخر استجابة الدعاء دليل على عدم رضا الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل: علامة محبة
من حاملة طائرات أمريكية.. ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي لتدمير البحرية الإيرانية
مقبرة من 4500 عام تظهر في سقارة.. ماذا تخبئ من أسرار؟
وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر.. تفاصيل
تراجع الذهب في الأسواق العالمية.. ماذا يحدث خلف الكواليس وسر التراجع المفاجئ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ننشر توصيات مفتي الجمهورية لتعزيز السلم الأسري ومواجهة العنف ضد المرأة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

طرح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حزمة من التوصيات العملية لمواجهة العنف ضد المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالعلاقة الزوجية، مؤكدًا أن معالجة هذه القضايا لا تقتصر على بيان الحكم الشرعي، وإنما تتطلب خطابًا إفتائيًّا رشيدًا، وتأهيلًا واعيًا للمقبلين على الزواج، وتكاملًا بين المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة فضيلته في الندوة الدولية «دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة»، التي يعقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم.

ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن تصحيح المفاهيم المغلوطة يمثل إحدى أهم أولويات المرجعيات الدينية في الواقع المعاصر، لما قد يترتب على الفهم الخاطئ لبعض النصوص من آثار تمس استقرار الأسرة والمجتمع، مشددًا على ضرورة تقديم النصوص الشرعية في سياقاتها المتكاملة، واستحضار البيان النبوي والتطبيق العملي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند تناول القضايا الأسرية الحساسة. 

وأوضح أن من أبرز التوصيات صياغة خطاب إفتائي رشيد يتسم بالاتزان والوضوح، ويسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول مكانة المرأة في الإسلام، إلى جانب تضمين الخطاب الديني والدعوي المعاصر معالجات وسطية ومعتدلة للقضايا التي تمس الأسرة والمجتمع، بما يمنع القراءات المجتزأة للنصوص، ويقدم الأحكام الشرعية في إطارها المقاصدي والأخلاقي الصحيح.

كما أوصى فضيلته بإعداد برامج توعوية متخصصة للمقبلين على الزواج وتأهيلهم تأهيلًا سليمًا من النواحي الدينية والنفسية والاجتماعية، بما يمكنهم من فهم طبيعة الحياة الزوجية وحقوق كل طرف وواجباته، ويؤهلهم للتعامل مع الخلافات الأسرية بصورة واعية تقوم على الحوار والحكمة، وتحد من أسباب النزاع والعنف والتفكك. 

وحذر من فوضى الفتاوى غير المنضبطة في القضايا الأسرية، لما قد تؤدي إليه من تفكك الأسر وزعزعة الاستقرار المجتمعي، فضلًا عن الإسهام في تشويه صورة الشريعة الإسلامية السمحة، مؤكدًا أن القضايا التي تتصل بحياة الناس وعلاقاتهم الأسرية تحتاج إلى علم راسخ، وفهم دقيق للنصوص، ومراعاة لمقاصد الشريعة وواقع الناس.

وشدد فضيلته على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الدينية والإعلامية في نشر ثقافة الرحمة والمودة داخل الأسرة المسلمة، وتصحيح التصورات الخاطئة حول العلاقة الزوجية، من خلال حملات توعوية هادفة تعتمد على الخطاب الوسطي والبيان النبوي الرفيق، وتقدم نماذج عملية لإدارة الخلافات الأسرية بعيدًا عن العنف والإيذاء والإهانة.

وأكد أهمية إدماج مفاهيم السلم الأسري والتربية على الحوار في المناهج التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، حتى تنشأ الأجيال على احترام المرأة، وفهم القيم القرآنية والنبوية التي تعلي من شأنها، وترسخ مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وتؤسس منذ الصغر لثقافة الحوار وقبول الآخر وإدارة الاختلاف بصورة سلمية.

وبيَّن فضيلته أن هذه التوصيات تنطلق من حقيقة أن الإسلام لا يقر العنف ضد المرأة، وأن ما ورد في معالجة حالة النشوز إنما جاء في إطار استثنائي علاجي تحكمه ضوابط صارمة وغاية إصلاحية، وليس ترخيصًا مفتوحًا للإيذاء أو الانتقام. 

وأشار إلى أن المودة والرحمة تظلان الأصل الحاكم للعلاقة الزوجية، وأن الوسيلة تفقد مشروعيتها متى انتفت الغاية الإصلاحية التي شُرعت من أجلها، مشددًا على أن التأديب ليس مقصودًا لذاته، وإنما رُبط بالمصلحة والإصلاح، فإذا لم يتحقق الإصلاح، أو غلب على الظن أن يؤدي الفعل إلى زيادة الفساد أو الضرر أو تعميق الخلاف، انتفت مشروعيته، وعاد الفعل إلى أصل المنع؛ بما يؤكد أن التعامل مع النصوص الشرعية في هذه القضايا لا يصح بمعزل عن مقاصدها وضوابطها ونتائجها الواقعية.

واختتم مفتي الجمهورية بالتأكيد على أن مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب انتقال الخطاب الديني من مجرد معالجة الظاهرة إلى بناء وعي وقائي متكامل، تتشارك في صناعته المؤسسات الإفتائية والدينية والإعلامية والتعليمية، بما يرسخ قيم الرحمة والمودة والعدل والحوار، ويحمي الأسرة من التفكك، ويصون كرامة المرأة، ويقدم الصورة الصحيحة لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء الأسرة والمجتمع.

مفتي الجمهورية مجمع الفقه الإسلامي ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الدكتور نظير عياد توصيات مفتي الجمهورية لتعزيز السلم الأسري ومواجهة العنف ضد المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من مشاركة رئيس هيئة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي فرصًا جديدة للاستثمار

أفضل شهادات إدخار وأعلى عائد متاح في البنوك 2026

أفضل وسيلة استثمار في 2026.. ضاعف أموالك واحصل على راتب شهري

بنك قطر المركزي

بنك قطر المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 0.75% ليصل إلى 262 مليار ريال في أغسطس

بالصور

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وخطورته على البيئة؟

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟

بتقلل الكوليسترول بقوة.. أفضل الأطعمة لتطهير الدم من الدهون الضارة

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

المزيد