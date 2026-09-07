بحضور وزير الأوقاف.. 51 متسابقا يخوضون التصفية الثالثة من الموسم الثاني لدولة التلاوة

انطلقت اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، فعاليات التصفية الثالثة من الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»، بمشاركة 51 متسابقًا تأهلوا من بين 400 متسابق خاضوا المرحلة الثانية من التصفيات، وذلك بعد أن شهدت التصفيات الأولية مشاركة نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

التصفية الثالثة من الموسم الثاني لدولة التلاوة

وتشهد التصفية الثالثة نظامًا متقدمًا في تقييم المتسابقين، يجمع بين الأداء الفردي والمنافسة المباشرة بين متسابقين من الفرع نفسه، سواء في الترتيل أو التجويد؛ حيث يؤدي كل متسابق تلاوته منفردًا، ثم يخوض المتسابقان اختبارًا مشتركًا من خلال تلاوة مقطع واحد، يبدأه أحدهما قبل أن يوقفه أحد أعضاء لجنة التحكيم في موضع محدد بصورة مفاجئة، ويطلب من الآخر استكمال التلاوة من الموضع ذاته، بما يختبر سرعة البديهة، ودقة استحضار الآيات، والقدرة على الانتقال السلس بين المقامات الصوتية، ومواصلة الأداء من غير نشاز أو اضطراب، بما يتيح للَّجنة قياس الفروق الدقيقة في القدرات الفنية والأدائية بين المتنافسين.

وتضم لجنة التحكيم في هذه المرحلة فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، نائب شيخ عموم المقارئ المصرية، وفضيلة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات الصوتية، وتجمع اللجنة بين الخبرة المتخصصة في تلاوة القرآن الكريم وأحكام الأداء القرآني، والخبرة في الأصوات والمقامات.

ويخضع المتسابقون لتقييم دقيق في فرعي الترتيل والتجويد، وفق معايير فنية وأدائية واضحة تراعي سلامة التلاوة، وإتقان أحكام التجويد، وجودة الأداء، وحسن توظيف المقامات الصوتية، إلى جانب القدرة على الحفاظ على استقرار الأداء ودقته في مختلف مواقف المنافسة. وترصد لجنة التحكيم الفروق الدقيقة بين مستويات المتسابقين بمنتهى الموضوعية والمهنية، بما يضمن المفاضلة بينهم واختيار أصحاب القدرات والمواهب الأكثر تميزًا للتأهل إلى المرحلة النهائية.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن التصفية الثالثة تمثل مرحلة متقدمة في مسار المنافسة، تمهيدًا للاختيار النهائي لأعلى المستويات وأجود الأصوات والخامات الصوتية، مشيرًا إلى أن هذا الموسم شهد مواهب وحناجر متميزة، وأن المنافسة أفرزت مواهب صوتية متميزة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المشروع حرص على إتاحة المنافسة بين مختلف الفئات العمرية، دون تخصيص مسار مستقل لصغار السن وآخر للكبار، مؤكدًا أن التنافس بين الصغار والكبار يبرز الموهبة، ويعزز روح التحدي والمنافسة الحقيقية، ويُظهر القدرات المتميزة بصورة أكثر وضوحًا.

وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عن تقديره لأسر المتسابقين، مؤكدًا أن الأسر التي علمت أبناءها القرآن الكريم وحفظته، ووجهتهم إليه، تمثل شريكًا أساسيًّا في هذا المشروع، كما وجه التحية والتقدير إلى لجان التحكيم في جميع مراحل المنافسة، وضيوف الشرف من رموز القرآن الكريم والعلم الشرعي.

وتدرجت المنافسة في مشروع «دولة التلاوة» من نحو 25 ألف متسابق في التصفيات الأولية إلى 400 متسابق في المرحلة الثانية، ثم إلى 51 متسابقًا في التصفية الثالثة، في مسار متدرج لاكتشاف المواهب المصرية في تلاوة القرآن الكريم ورعايتها وإبراز أصحاب الأصوات والأداء المتميز.

ويأتي الموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستكمال مسار اكتشاف المواهب القرآنية المصرية ورعايتها وإبرازها، في إطار مشروع وطني يحظى بالرعاية والدعم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تواصل رعاية هذا المشروع الوطني، والعمل على اكتشاف المواهب القرآنية وإبرازها، وتعزيز التنافس في خدمة القرآن الكريم، بما يسهم في تقديم أفضل النماذج والمواهب المصرية في هذا المجال.

وتتواصل أعمال التصفية الثالثة اليوم بأكاديمية الأوقاف الدولية، تمهيدًا لإعلان نتائج هذه المرحلة والانتقال إلى المرحلة النهائية من منافسات الموسم الثاني للمشروع.