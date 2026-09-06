قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 سيارات اعتمادية في السوق المصري.. اعرف الأسعار
عمرو أديب: نرفض تهجير أهالي غزة.. ومفيش مصري شريف يقبل التفريط في شبر من أرض الوطن
صلاح في مواجهة مصطفى محمد.. موعد مباراة طرابزون وكونيا سبور
هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو
حسام المندوه: الأوقاف رفعت حق انتفاع أرض الزمالك من 500 ألف إلى 21 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بالولايات المتحدة
الإسكان الاجتماعي: احتساب دخل الأسرة يشمل راتب الزوجين معًا
الحرارة تتخطى 41 درجة .. «الأرصاد» تكشف ظواهر طقس الإثنين وبيان الحرارة بالمحافظات
بعد انقاذ والده.. حياة كريمة ببني سويف تكرم أبطال هيئة الإسعاف والطفل محمد رجب
الماضي الاستعماري يطارد بريطانيا.. من عبودية جامايكا وجزر الأرجنتين إلى وعد بلفورد وضياع فلسطين
نائب وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج في صدارة أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يلتقي مفتي شرق جورجيا على هامش المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

وزير الأوقاف يلتقي مفتي شرق جورجيا
وزير الأوقاف يلتقي مفتي شرق جورجيا
عبد الرحمن محمد

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ إعتبار أمينوف، مفتي شرق جورجيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية.

وزير الأوقاف يلتقي مفتي شرق جورجيا

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الدينية في مصر وجورجيا، وتبادل الرؤى والخبرات في المجالات الدينية والعلمية والفكرية، بما يسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش.

وأكد وزير الأوقاف حرص وزارة الأوقاف على دعم جسور التواصل مع العلماء والقيادات الدينية من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم قضايا الدين والمجتمع، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع بين مصر وجورجيا.

من جانبه، أعرب سماحة الشيخ إعتبار أمينوف عن تقديره لدور مصر ومؤسساتها الدينية والعلمية، مشيدًا بما تبذله من جهود في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والسلام والتعايش.

وفي ختام اللقاء، أهدى سماحة الشيخ إعتبار أمينوف وزير الأوقاف هديةً تذكارية، تعبيرًا عن تقديره للعلاقات التي تجمع بين المؤسسات الدينية في مصر وجورجيا.

وزير الأوقاف يلتقي مفتي شرق جورجيا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف مفتي شرق جورجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

عمرو الجزار أثناء تدخله على فادي فريد مهاجم سموحة

لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟

الدوري السعودي

جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي

ترشيحاتنا

فيفي عبده

بعد تعرض فيفي عبده للكسر.. كل ما تود معرفته عن إصابتها

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

البروتين

اعرف كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد