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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصحة يكرم مستشفيين بالبحيرة ضمن أفضل 3 مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي في مجال السكتة الدماغية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
أ ش أ

كرَّم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مستشفى الصدر بدمنهور ومستشفى إيتاي البارود المركزي، ضمن أفضل 3 مستشفيات تابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية في مجال وحدات السكتة الدماغية، وذلك في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل القطاع الصحي بمحافظة البحيرة.

وأشادت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر - حسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد - بالجهود المتميزة التي تبذلها الفرق الطبية والعاملون بالمنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدةً أن ذلك التكريم يعكس ما تشهده المنظومة الصحية بالبحيرة من جهود متواصلة للارتقاء بمستوى خدمات الطوارئ والتدخلات العاجلة، وتوفير رعاية طبية متخصصة وآمنة للمواطنين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة البحيرة ووزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وهو ما ظهرت ثماره خلال حفل تكريم مراكز ووحدات السكتة الدماغية المتميزة، الذي نظمته الشبكة القومية للسكتة الدماغية، وذلك تقديرًا لجودة الخدمات الطبية المقدمة وحصولها على جوائز دولية في هذا المجال.

وأفاد البيان بأن محافظة البحيرة تضم 8 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، إضافةً إلى وحدة بمستشفى دمنهور التعليمي، ويتم تقديم الخدمة للمواطنين على نفقة الدولة دون تحميل المريض أي أعباء مالية، مع العمل على التوسع في إنشاء وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس ذلك التكريم ما حققته المنظومة الصحية بالبحيرة من تطور في مستوى الخدمات الطبية، ويؤكد كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على تقديم خدمات تخصصية وفق معايير الجودة، بما يعزز جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتوفير خدمات طبية متخصصة وسريعة للمواطنين.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى الصدر

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