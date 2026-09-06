نجم طرابزون سبور: محمد صلاح لاعب كبير جدًا.. وتفاهمنا داخل الملعب ممتاز

أشاد إرنست موتشي، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بزميله النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن وجوده داخل الفريق يمثل إضافة قوية، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب ومسيرته الحافلة بالإنجازات.

وقال موتشي، في تصريحات عقب مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي: «لا حاجة لقول هذا، لكن محمد صلاح لاعب كبير جدًا، وتفاهمنا ممتاز».

وأضاف لاعب طرابزون سبور أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمستوى الفني المرتفع، مشيرًا إلى أن وجود عناصر بهذا الحجم؛ يساعد الفريق على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

وجاءت تصريحات موتشي بعد تألقه خلال مواجهة جنتشلربيرليجي، حيث سجل الهدف الرابع لطرابزون سبور في الدقيقة 59، بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح، الذي سجل بدوره هدفًا وصنع آخر، ليسهم الثنائي في الفوز الكبير بخماسية نظيفة.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور منذ انتقاله إلى الفريق، بعدما سجل 3 أهداف في الدوري التركي قبل مواجهة جنتشلربيرليجي، قبل أن يضيف هدفًا جديدًا في المباراة الأخيرة، إلى جانب صناعته هدف موتشي.