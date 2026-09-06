محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريقه طرابزون سبور التركي، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال مواجهة جنتشلربيرليجي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وحقق صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما أصبح أول لاعب أجنبي يسجل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات يبدأها أساسيًا مع طرابزون سبور في الدوري التركي، منذ موسم 2000-2001، وفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات.

وكان قائد منتخب مصر قد بدأ مشواره في الدوري التركي بالمشاركة بديلًا أمام قاسم باشا، قبل أن يحصل على فرصة الظهور في التشكيل الأساسي خلال المباريات الثلاث التالية أمام باشاك شهير، وآميد سبور، وجنتشلربيرليجي.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين خلال فوز طرابزون سبور على باشاك شهير بنتيجة 2-1، قبل أن يضيف هدفًا آخر أمام آميد سبور، ثم عاد للتسجيل أمام جنتشلربيرليجي من ركلة جزاء في الدقيقة 14.

ولم يكتفِ صلاح بالتسجيل خلال مواجهة جنتشلربيرليجي، حيث صنع أيضًا الهدف الرابع لفريقه، ليساهم بصورة مباشرة في الفوز الكبير بخماسية نظيفة.

ويواصل النجم المصري تقديم بداية قوية مع طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية منذ حصوله على مكان أساسي في التشكيل، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية.