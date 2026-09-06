الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات داخلية توجه بشكل رئيسي إلى السوق المحلي، بما يعزز القدرة على الإنتاج والادخار، ويضمن استمرارية الاستثمارات لفترات طويلة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر تتمتع بعدد من الاتفاقيات التجارية مع أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يفتح المجال أمام الاستثمارات للاستفادة من السوق المحلية، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة فرص النفاذ أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الاقتصاد يمر أحيانًا بفترات من الصعوبات والتحديات، إلا أن التعامل معها يتم من خلال تنفيذ عمليات إصلاحية تستهدف تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار، بالتوازي مع التوسع في الاستثمار في البنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات ورفع معدلات النمو.

تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية

وشدد على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية يمثلان عنصرين أساسيين لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.