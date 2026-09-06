عالم بالأوقاف: التأسي بالنبي لا يعني تقليد شكل الحياة القديمة

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن التأسي بالنبي لا يعني إعادة صورة الحياة كما كانت في القرن الأول الهجري، أو نقل تفاصيلها الشكلية إلى واقعنا المعاصر.

وأوضح خلال تصريح له، أن المقصود الحقيقي هو استحضار القيم التي جاء بها النبي، والتي صنعت ذلك المجتمع، مثل الصدق، والأمانة، وإتقان العمل، والعدل، والرحمة.

وأضاف أن هذه القيم صالحة لكل زمان ومكان، وأن المطلوب هو توظيفها في واقعنا الحالي لبناء مجتمع قوي ومتماسك، بعيدًا عن الجمود عند المظاهر.

وشدد على أن الفهم الصحيح للتأسي بالنبي يفتح الباب أمام نهضة حقيقية قائمة على جوهر الرسالة، وليس مجرد تقليد لصور الحياة في الماضي.

الحضارة تقاس بالقيم والسلوك قبل العمران

كما أكد الدكتور أسامة فخري الجندي أن الحضارة تعبّر عن رقي الإنسان في تفكيره وسلوكه ونظامه، وكذلك في علاقته بربه سبحانه وتعالى وبالناس وبالكون من حوله.

وأوضح أن الحضارة تقوم على جانبين أساسيين؛ جانب مادي يتمثل في العمران والصناعة والتعليم، وجانب قيمي روحي يشمل الإنسانية واحترام الآخر والقيم الأخلاقية.

وأضاف أن الحضارة في حقيقتها هي تفاعل الإنسان مع الأرض التي يعيش عليها، وفي الزمان الذي يوجد فيه، في ضوء القيم التي يؤمن بها، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل هو المعيار الحقيقي الذي تُقاس به درجة تقدم الأمم.