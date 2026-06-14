أسامة الجندي: الكوارث تبدأ عندما يجلس غير المؤهل في مكان لا يستحقه

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الغش والخداع طريق زائف لا يصنع نجاحًا حقيقيًا، بل يقود إلى فشل محتوم، موضحًا أن من يصل إلى مكانة علمية أو وظيفية بغير استحقاق، سرعان ما يتعثر لأنه لم يمتلك أدواتها.

وقال أسامة فخري الجندي، خلال تصريح له، إن من يعتمد على الغش قد يظن أنه حقق مكسبًا سريعًا، لكنه في الحقيقة يخسر القدرة على الاستمرار، لأن غير المؤهل لا يستطيع الثبات في موقعه، وقد يفشل من أول اختبار حقيقي يواجهه.

وصول غير المؤهلين إلى مالا يستحقونه

وأشار إلى أن الخطورة لا تقف عند حدود الفشل الشخصي، بل تمتد إلى المجتمع، خاصة إذا وصل غير المؤهلين إلى مواقع حساسة كالهندسة أو الطب، حيث قد تتحول الأخطاء إلى كوارث تهدد حياة الناس، مؤكدًا أن هذه المفاسد نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الغش، التي تقضي على تكافؤ الفرص وتُفسد منظومة العدالة والنزاهة.

وأوضح أن الإسلام يدعو إلى إتقان العمل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر لما خُلق له»، مبينًا أن لكل إنسان قدراته وميوله التي إذا أحسن استثمارها نجح وأفاد مجتمعه، وأن المجتمع يقوم على تكامل الأدوار، فلا غنى عن أي مهنة مهما بدت بسيطة.

وأضاف أن ترسيخ فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، خاصة عبر الغش، يمثل بداية حقيقية للفساد، مشددًا على ضرورة غرس قيم الصدق والأمانة منذ الصغر، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، في تحذير واضح من كل صور الغش والخداع.

وشدد على أن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا بالاجتهاد والإخلاص، وأن ما يُبنى على باطل لا يدوم، بل يعود بالضرر على صاحبه وعلى المجتمع كله.