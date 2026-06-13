وزير الأوقاف: استمرار التعاون مع الدقهلية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان

أشاد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بما تشهده محافظة الدقهلية من جهود تنموية وخدمية متميزة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمحافظة بما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لمحافظة الدقهلية اليوم وكان في استقباله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة، حيث رحب به المحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز أبناء الدقهلية بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف في مختلف المجالات الدعوية والمجتمعية.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب جهودها في عمارة المساجد وتأهيل الأئمة والدعاة وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

حضر الاستقبال الشيخ السيد عبدالرحمن ربيع، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد فرج، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية، بما يدعم جهود نشر الوعي الرشيد وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في المجتمع.