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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 11 شيخًا للطرق الصوفية خلفًا لآبائهم

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
إيمان طلعت

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارات وزير الاوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، بتعيين عدد من مشايخ الطرق الصوفية، خلفا لوالدهم. 

تعيين 11 شيخًا للطرق الصوفية 

وصدق الكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تعيين 11 شيخًا  لعدد من الطرق الصوفية، وذلك بعد قرار المشيخة العامة للطرق الصوفية.

ونشر القرار الوزاري الذي يحمل رقم 129 لسنة 2026، بعدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأحد.

ونص قرار الأوقاف، في مادته الأولى على تعيين كل من المذكورين بعد شيخًا للطريقة الصوفية، وهم:

شريف محمد سعيد محمد الطيب، شيخًا للطريقة السمانية الخلوتية.

الشيخ زاهد حسن السيد يوسف خليل، شيخًا للطريقة الزاهدية الأحمدية.

الشيخ مروان عمر محمد يوسف مروان، شيخًا للطريقة المروانية الخلوتية.

الأستاذ الدكتور على نضال السيد على المغازي، شيخًا للطريقة المغازية الخلوتية.

الشيخ الدكتور ضياء أيمن أحمد صبري الفرغلي - شيخًا للطريقة الفرغلية الأحمدية.

الشيخ محمد مسعود عبد السلام حجازي، شيخًا للطريقة القادرية الفارضية.

المهندس كريم محمد محمد الشعيبي، شيخًا للطريقة الشعيبية الأحمدية.

المهندس كريم مصطفى محمد أبو الفتح، شيخًا للطريقة القاوقجية الشاذلية.

الشيخ  كريم محمود محمود أبو الفيض، شيخًا للطريقة الفيضية الشاذلية.

الأستاذ  خالد جميل مختار بخيت، شيخًا للطريقة النقشبندية.

الشيخ عمرو أحمد عفيفي أحمد الساكت، شيخًا للطريقة العفيفية الهاشمية.

ويأتي قرار وزير الأوقاف بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1976 الصادر بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار شيخ مشايخ الطرق الصوفية رقم 9 لسنة 2026.

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