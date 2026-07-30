أجواء شديدة الحرارة والرطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس يشهد أجواءً شديدة الحرارة ورطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مع تسجيل درجة حرارة عظمى متوقعة في الظل على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية.

شبورة كثيفة

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لتكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح وارتفاع الأمواج

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد يمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، إضافة إلى نشاط للرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، وكذلك بعض الشواطئ المطلة على خليج السويس، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ.